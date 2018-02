Pékin ne tolèrera aucune tentative de séparer Taiwan de la Chine

La Chine ne tolérera aucune tentative de séparer Taiwan de l'ensemble du pays, a déclaré mercredi Ma Xiaoguang, porte-parole du Bureau des Affaires de Taiwan du Conseil des Affaires d'Etat. Le porte-parole a fait cette remarque en réponse à une question concernant de récents propos de la dirigeante de Taiwan, Tsai Ing-wen. Mme Tsai a indiqué que personne ne pouvait exclure la possibilité que la partie continentale de la Chine recourrait à la force contre Taiwan. "Depuis que Mme Tsai a pris ses fonctions en mai 2016, le Parti démocrate progressiste (PDP) a refusé d'adhérer au Consensus de 1992 et a nui unilatéralement à la base politique du développement pacifique des relations à travers le détroit", a souligné M. Ma. Selon lui, le PDP fait obstruction à la communication et à la coopération à travers le détroit, réprime et persécute des organisations et individus qui soutiennent le développement des relations à travers le détroit et la réunification pacifique du pays.