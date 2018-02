5 projets algéro-chinois industriels et d'infrastructure portuaire

Cinq projets industriels et d'infrastructure portuaire ont été retenus pour discussion par un groupe de travail algéro-chinois installé mercredi à Alger pour assurer la coordination et la mise en place de l’accord de coopération sur le renforcement des capacités productives entre l’Algérie et la Chine. Ces projets devant être réaliser en partenariat entre des entreprises publiques algériennes et des sociétés chinoises concernent les filières, respectivement, de véhicules utilitaires, de l'industrie électronique, des mines et d'infrastructure de transport maritime.