Syrie: l'offensive turque se poursuit à Afrine

De violents affrontements entre les forces turques et la milice kurde des Unités de protection du peuple (YPG), secouent mercredi des villages d'Afrine, enclave du nord-ouest de la Syrie pilonnée par les frappes aériennes, et où les blessés continuent d'affluer dans les hôpitaux. Ankara ne cesse de réitérer sa détermination à poursuivre son offensive lancée le 20 janvier, malgré les appels à la retenue. Les avions turcs survolaient mercredi matin la ville d'Afrine et les bombardements dans les environs de la cité ont gagné en intensité ces derniers jours, selon des médias. Les combats se déroulent dans le nord et l'ouest de la région. Ils sont accompagnés de tirs d'artillerie et de frappes aériennes turques, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).