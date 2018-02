Deux jeunes blessés par balle dans un collège de Los Angeles

Deux adolescents de 15 ans ont été blessés par balle en pleine classe jeudi à Los Angeles, selon des médias locaux et des témoins de cette dernière fusillade en date à ensanglanter une école aux Etats-Unis. Les secours, appelés au collège de Salvador Castro du quartier de Westlake à 09H00 (17H00 GMT), ont indiqué que les deux adolescents avaient été hospitalisés, un garçon grièvement blessé et une jeune fille moins gravement touchée. Le garçon a été touché à la tête et la fille au poignet, selon des médias locaux. Une "jeune femme", peut-être une autre collégienne, a été arrêtée, selon l'agence locale CNS.