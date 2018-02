Le nombre de demandes d'asile dans l'UE a diminué de moitié

Au total, 706.913 demandes d'asile ont été enregistrées dans les Etats membres de l'Union européenne (UE), en Norvège et en Suisse en 2017, soit une baisse de 43% par rapport à l'année précédente, ont révélé jeudi des statistiques. Il s'agit de la deuxième année consécutive de baisse des demandes d'asile depuis l'afflux sans précédent de réfugiés connu par l'UE en 2015 et 2016, selon le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO). Les chiffres enregistrés en 2017 restent légèrement plus élevés que ceux de l'année 2014, indiquant que l'afflux de demandeurs d'asile reste considérable.