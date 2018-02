Soudan du Sud : les réfugié ont besoin de 3 milliards de dollars

Le Haut-Commissaire des Nations-unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, et le Coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Mark Lowcock, ont lancé un appel de fonds humanitaire de 1,5 milliard de dollars pour aider les réfugiés fuyant le Soudan du Sud et un autre appel de 1,7 milliard de dollars pour les personnes dans le besoin à l'intérieur du pays africain, selon un communiqué onusien. Le conflit au Soudan du Sud est entré dans sa cinquième année, près de 2,5 millions de Sud-Soudanais ont fui le pays vers six pays voisins (Ouganda, Kenya, Soudan, Ethiopie, République démocratique du Congo et République centrafricaine), indique l'ONU, ajoutant qu'à l'intérieur du pays, 7 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire.