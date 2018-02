Nouveau record de la production céréalière mondiale

Les prix des produits alimentaires sont restés globalement stables en janvier alors qu'un nouveau record de production céréalière mondiale a été enregistrée, a indiqué l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur son site web. Selon les dernières prévisions de la FAO, la saison commerciale en cours devrait s'achever avec un niveau record de ses stocks de blé et de maïs, suite à des récoltes plus abondantes que prévues.