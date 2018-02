Des pluies orageuses sur l'Ouest et le Centre du pays

Des pluies, parfois sous forme d'averses, accompagnées d'orages et/ou de grêles, affecteront des wilayas de l'Ouest et du Centre du pays à partir de ce vendredi, annonce un bulletin météo spécial (BMS) émis par l'Office national de météorologie. Les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem et Chlef, ainsi que le nord de Mascara et de Relizane, seront concernées par ces pluies jusqu'à ce soir (21h00) avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 40 mm.