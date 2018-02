Le cancer fait perdre 46 milliards de dollars aux économies émergentes

La perte de productivité liée aux décès prématurés dus au cancer a atteint 46,3 milliards de dollars en 2012 dans plusieurs grandes économies émergentes (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud - BRICS), selon une nouvelle étude de la revue Cancer Epidemiology publiée sur le site web de la FAO. L'étude a été dirigée par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) en partenariat avec les principales institutions de recherche sur le cancer de ces pays. L'étude de l'impact économique du cancer dans les économies en développement rapide souligne l'urgence de s'attaquer aux cancers évitables dans ces pays et le coût élevé du cancer non seulement en termes de vies, mais aussi en termes d'impact sur l'économie, déclare le principal auteur de l'étude, Alison Pearce.