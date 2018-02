Deux grenades détruites à Khenchela

Deux grenades ont été détruites jeudi par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Rakhouch à Khenchela, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de ratissage dans la zone de Rakhouch à Khenchela, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le premier février 2018, deux grenades ainsi qu'une (01) plaque photovoltaïque et une quantité de vivres", précise la même source.