Soudan: un leader de l'opposition arrêté

Un des chefs de file du principal parti de l'opposition soudanaise, Al-Oumma, a été arrêté après des manifestations contre la hausse du prix du pain, a annoncé vendredi cette formation politique. "Des hommes du Service national du renseignement et de la sécurité (NISS) ont arrêté jeudi soir tard Fadlalla Burma Nassir, l'adjoint du chef d'Al-Oumma, chez lui", selon ce parti dirigé par Sadek al-Mahdi, un ancien Premier ministre du Soudan. M. Nassir, un général à la retraite et ancien chef d'état major avait dirigé le ministère de la Défense sous le gouvernement de M. Mahdi. Dans un communiqué, Al-Oumma "condamne vivement l'arrestation de son dirigeant et d'autres personnes et réclame leur libération immédiate ou leur jugement". Dans un incident séparé, plusieurs militants de l'opposition ont également été arrêtés jeudi après un rassemblement à Khartoum.