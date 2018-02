Les frontières entre le Nicaragua et le Costa Rica redessinées

La Cour internationale de justice (CIJ) a délimité de nouvelles frontières terrestres et maritimes entre le Nicaragua et le Costa Rica vendredi, et ordonné le Nicaragua à retirer un camp militaire établi sur le territoire costaricien. "En établissant un camp militaire sur le territoire du Costa Rica, le Nicaragua a violé sa souveraineté", a déclaré le juge Abdulqawi Ahmed Yusuf, octroyant également au Costa Rica la partie nord de la péninsule Isla Portillos, convoitée par les deux pays. La CIJ, basée à La Haye, avait par ailleurs ordonné au Nicaragua plus tôt vendredi de verser 300.000 euros à son voisin pour les dommages causés dans une zone fluviale lucrative, au centre du long et âpre conflit territorial entre ces deux républiques d'Amérique centrale.