Syrie: Guterres salue l'issue des pourparlers de Sotchi

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a salué vendredi l'issue des pourparlers intra-syriens dans la station balnéaire russe de Sotchi, sur la mer Noire, déclarant que la Russie avait tenu parole et que les pourparlers de Sotchi apporteraient une contribution au processus de Genève mené sous l'égide de l'ONU. La présence de l'ONU à Sotchi était basée sur un accord entre les Nations-Unies et la Russie sur la nature et l'objectif de cette réunion ainsi que sur sa contribution au processus de Genève. Les pourparlers de Sotchi se sont achevés sur une déclaration pleinement en accord avec cet accord commun, a déclaré M. Guterres aux journalistes au siège de l'ONU à New York.