Le chômage aux Etats-Unis à son plus bas niveau depuis 17 ans

Aux Etats-Unis, le marché du travail a bénéficié d'une croissance solide en janvier et le taux de chômage est resté à son niveau le plus bas depuis dix-sept ans alors que les salaires ont progressé à un rythme plus soutenu. Le nombre des emplois non agricoles a augmenté de 200.000 en janvier, a indiqué vendredi le département du Travail. Le nombre d'emplois créés en novembre a été révisé à la baisse par le ministère, mais en décembre, ce chiffre a été porté à 160.000. Cumulés, ces chiffres révisés des créations d'emplois en novembre et en décembre sont inférieurs de 24.000 à ceux publiés précédemment. Estimé à 4,1% en janvier, le taux de chômage s'est maintenu à son plus bas niveau depuis dix-sept ans, et il est resté à ce niveau pendant quatre mois consécutifs.