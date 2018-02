Brésil : Restitution du passeport de Lula par un juge brésilien

Un juge fédéral brésilien a ordonné vendredi que le passeport de Luiz Ingnacio Lula da Silva, confisqué par la justice la semaine dernière après sa condamnation en appel à une peine de prison, soit rendu à l'ancien président. Alors qu'il s'apprêtait à partir en Ethiopie pour participer à une conférence de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) en fin de semaine dernière, Lula avait été empêché de quitter le Brésil par un juge fédéral ayant ordonné la confiscation de son passeport. Lula - candidat favori de l'élection présidentielle d'octobre - avait annulé son voyage prévu quelques heures plus tard et ses avocats avaient remis son passeport à la justice le lendemain.