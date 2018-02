Washington restreint les transferts d'armes au Soudan du Sud

Les Etats-Unis ont décidé de restreindre les transferts d'armes vers le Soudan du Sud, en raison de la violence endémique qui ravage le pays en guerre depuis décembre 2013, a rapporté vendredi le département d'Etat. "En réponse à cette violence continue et à la brutalité contre des civils et des humanitaires, les Etats-Unis ont décrété des restrictions sur les transferts d'armes avec le Soudan du Sud", a expliqué la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert dans un communiqué. Elle a évoqué une crise humanitaire dramatique, avec 1,5 millions de personnes menacées par la famine et déploré la mort d'au moins 95 travailleurs humanitaires depuis le début du conflit.