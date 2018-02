Des dizaines de raids de la police de l'immigration en Californie

La police de l'immigration américaine (ICE) a inspecté 77 commerces et bureaux ces derniers jours dans le nord de la Californie pour détecter d'éventuels employés en situation illégale, d'après une déclaration. Ces nouveaux contrôles, notamment à San Francisco, Sacramento et San Jose, témoignent de l'accélération des mesures policières en Californie, Etat qui défie l'administration Trump et qui s'est proclamé "sanctuaire", c'est-à-dire qu'il refuse de coopérer avec la police de l'immigration pour l'aider à arrêter des sans-papiers. "Les mesures prises cette semaine reflètent les efforts accentués (de la police de l'immigration) pour faire appliquer la loi interdisant l'emploi de travailleur illégaux" dans le but de "protéger les emplois pour les citoyens américains où ceux qui sont en situation légale", justifie le communiqué de l'ICE.