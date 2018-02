Aïn Defla : un mort et vingt blessés dans un accident de la route

Une personne est décédée et vingt autres ont été blessées, samedi à Aïn Defla, dans un accident de la circulation survenu sur la route nationale (RN) n 4, a-t-on appris auprès de la direction locale de la Protection civile. L’accident s’est produit au niveau de l’arrêt de bus dénommé "station Menad", situé dans la région de cheikh Benyahia relevant de la commune d’El Attaf, lorsqu’un bus de voyageurs a percuté de plein fouet un véhicule touristique roulant en sens inverse, avant de déraper, se renverser puis percuter un arbre, causant le décès du conducteur du bus (30 ans) et des blessures graves à vingt autres de ses passagers âgés entre 19 et 68 ans, a-t-on précisé de même source .