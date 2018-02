Le syndicat des paramédicaux gèle sa grève

Le syndicat algérien des paramédicaux (SAP) a décidé samedi de geler sa grève périodique pendant trois jours, enclenchée depuis plus de trois semaines, après "satisfaction" par le ministère de la Santé, de la Population et de la réforme hospitalière de certaines de ses revendications. Dans une déclaration à l'APS, le secrétaire général du SAP, Lounes Ghachi, a précisé que la "décision de geler la grève prise par le conseil national du syndicat qui s'est réuni samedi, intervient à la suite de la réunion tenue mercredi dernier avec la commission de dialogue et les partenaires sociaux au ministère de la Santé et des résultats positifs ayant sanctionné cette rencontre".