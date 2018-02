Accidents de la route : 6 morts en 48 heures

Six personnes ont trouvé la mort et 36 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus durant la période du 01 au 3 février 2018 à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Batna avec une personne décédée sur les lieux de l'accident et 6 autres blessées, suite au renversement d’un véhicule léger, survenu sur la RN 31, dans la commune de Tighanimine, précise la même source.