Plus de 80 réfugiés syriens secourus au large de la turquie

Quatre-vingt-quatre refugiés syriens se trouvant à bord d'un bateau surchargé ont été secourus en Méditerranée au large de la province turque de Mersin, a rapporté samedi l'agence Anadolu. Selon les services du gouverneur de Mersin, le bateau transportant ces Syriens, dont des femmes et des enfants, était en perdition au large du district de Silifke en raison d'une avarie moteur survenue vendredi. Les réfugiés ont été secourus par les gardes-côtes turcs et transférés sur d'autres bateaux sains et saufs.