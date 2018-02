Sept soldats turcs tués dans le nord de la Syrie

Sept soldats turcs ont été tués samedi dans le Nord de la Syrie, dont cinq dans l'attaque d'un char, au cours de l'opération contre une milice kurde, a annoncé l'armée turque dans un nouveau bilan. La journée de samedi est la plus meurtrière pour l'armée turque depuis le lancement de cette offensive, baptisée "Rameau d'olivier". Les cinq militaires étaient tous dans le blindé quand celui-ci a été touché, dans le nord-est de la région d'Afrine, a indiqué l'armée turque dans un communiqué. Elle avait auparavant fait état de la mort d'un soldat samedi dans des affrontements avec des combattants kurdes et d'un autre dans une attaque dans la province frontalière turque de Kilis. L'armée turque dit avoir riposté avec des frappes aériennes, détruisant des refuges et des caches d'armes.