Les Etats-Unis emprunteront 955 milliards de dollars en 2018

Le gouvernement fédéral américain compte emprunter 955 milliards de dollars au cours de l’exercice financier 2018, soit 84% de plus que l’année 2017, afin de financer son fonctionnement et les différents projets domestiques, rapporte samedi le Washington Post. Le journal, qui cite un document publié cette semaine par le département du Trésor, relève qu’il s’agit du montant d'emprunt le plus élevé en six ans et un énorme bond par rapport aux 519 milliards de dollars que le gouvernement fédéral avait empruntés en 2017. Le Trésor attribue cette augmentation principalement aux "perspectives financières", selon la même source, qui note que le Congressional Budget Office, un organisme apolitique de surveillance budgétaire rattaché au Congrès, estime toutefois que les recettes fiscales seraient plus faibles cette année en raison de la nouvelle loi fiscale du président Donald Trump qui prévoit d’importantes exonérations notamment pour les grandes entreprises.