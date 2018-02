Nigeria : le bilan de la fièvre de Lassa s'élève à 30 morts

Le gouverneur Oluwarotimi Akeredolu a confirmé qu'un total de 36 cas de fièvre de Lassa, dont neuf mortels, ont été enregistrés foyer de la maladie en date dans de l'Etat d'Ondo dans le sud-ouest du pays. La semaine dernière, le directeur général du Centre de contrôle des maladies du Nigeria, Chikwe Ihekweazu, a indiqué lors d'une conférence de presse que la fièvre de Lassa avait coûté la vie à 21 personnes au total au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique. Selon M. Akeredolu, le gouvernement central a réactivé le dispositif des urgences et mobilisé l'équipe de réponse au niveau des gouvernements central et locaux afin de contenir la propagation de la maladie, en plus des mesures de surveillance et de suivi des contacts mises en place dans les zones affectées.