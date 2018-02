Sept violations du cessez-le-feu en Syrie en sept heures

La Russie a enregistré sept violations du cessez-le-feu dans trois provinces de Syrie au cours des sept dernières heures, a annoncé dimanche le ministère russe de la Défense. Ces violations ont été signalées dans les provinces d'Alep (3), de Lattaquié (3) et de Homs (1), a déclaré le ministère dans son bulletin quotidien. La Turquie a quant à elle enregistré cinq cas de violations du cessez-le-feu dans les provinces d'Idlib (1) et de Damas (4) pendant la même période, a ajouté le document. La Russie et la Turquie jouent le rôle de garants d'un cessez-le-feu national qui est entré en vigueur en Syrie le 30 décembre 2016.