Présidentielle Costa Rica: un pasteur évangélique en tête du 1er tour

Le pasteur évangélique Fabricio Alvarado est arrivé en tête dimanche du premier tour de l'élection présidentielle au Costa Rica, selon des résultats officiels partiels, mais sans dépasser les 40%, et le pays organisera donc un second tour le 1er avril. Selon ces résultats portant sur 58,4% des bureaux de vote, Fabricio Alvarado, du parti Restauration nationale (évangélique), a remporté 25,6% des voix, suivi de l'ancien ministre Carlos Alvarado (sans lien de parenté avec Fabricio), du parti au pouvoir Action citoyenne (centre), avec 20,6%.Comme aucun candidat n'a dépassé les 40% au terme de ce premier tour à la forte participation (65,6%), un second tour sera organisé le 1er avril.