L'OMS met en garde contre l'impact néfaste de l'alcool

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a mis en garde lundi contre le danger de l'alcool et son impact néfaste, indiquant que la consommation des boissons alcoolisées pourraient provoquer au moins sept types de cancer. D'après des chercheurs, cités par l'OMS sur son site officiel, "les boissons alcoolisées pourraient provoquer au moins sept types de cancer, notamment le cancer du colon, du rectum, du sein, de l'oeligsophage, de la gorge, du foie, de la bouche et du larynx." Selon l'OMS, l'éthanol, qui endommage les cellules de l'organisme et augmente le risque de développement des tumeurs, est l'un des principaux cancérigènes issus des boissons alcoolisées.