Syrie: un militaire turc tué dans un bombardement à Idlib

Un militaire turc a été tué et six autres personnes, dont un civil, légèrement blessées dans un bombardement par mortiers et lance-roquettes d'un poste d'observation que la Turquie aménage dans la zone de désescalade à Idlib, en Syrie, a fait savoir l'état-major général turc mardi. Dimanche, deux soldats turcs ont été tués, portant à 16 le nombre de militaires turcs tués dans l'offensive de l'armée turque en Syrie. Avec sept soldats tués, dont cinq dans un char, la journée de samedi avait été la plus meurtrière pour l'armée turque depuis le lancement le 20 janvier de cette offensive visant à déloger de l'enclave syrienne d'Afrine les Unités de protection du peuple (YPG), une milice kurde syrienne alliée et armée par les Etats-Unis dans le cadre de la lutte contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (Daech/EI).