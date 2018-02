L'affolement gagne Wall Street, le Dow Jones plonge

Un mouvement de panique a saisi Wall Street lundi, où l'indice vedette de la place new-yorkaise a drastiquement chuté après plusieurs mois d'euphorie boursière régulièrement saluée par le président Donald Trump. Le Dow Jones Industrial Average a soudainement dévissé en seconde partie de séance et enfoncé en moins d'une heure les seuils des 500, 1.000 et 1.500 points perdus. Au plus bas, il a chuté de plus de 10% depuis son dernier record le 26 janvier. Retransmise en direct sur les écrans de télévision, cette dégringolade retenait à New York l'attention des passants. Après un petit rebond en fin de séance, le Dow Jones a finalement clôturé en baisse de 4,60%.