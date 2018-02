Le New York Times passe à la réalité augmentée

Le New York Times propose désormais de la réalité augmentée pour illustrer certains de ses articles, une application développée en interne et lancée lundi avec la présentation d'athlètes américains qui participeront aux Jeux olympiques d'hiver. Pour l'instant, l'ensemble n'est visible que pour les abonnés au New York Times utilisant la version 11 du système d'exploitation iOS d'Apple. Une extension au système Android est prévue une fois que Google aura mis en service son logiciel ARCore, actuellement en phase de test. Au départ, comme pour la plupart des contenus rédactionnels pour smartphone ou tablette, le lecteur consulte l'article en faisant défiler le texte. Au fil de sa lecture, il arrive à une zone sans texte qui active automatiquement la caméra du téléphone et propose de placer un objet ou un personnage virtuel à un endroit précis dans le champ de vision de l'utilisateur.