Une troupe d'artistes nord-coréens en route pour le Sud

Environ 120 artistes nord-coréens en manteau rouge et chapeau de fourrure ont pris le chemin de la Corée du Sud où ils doivent se produire à l'occasion des jeux Olympiques, ont annoncé mardi les médias officiels du Nord. L'agence officielle nord-coréenne KCNA a indiqué que le groupe d'artistes nord-coréens, emmené par Hyon Song-Wol, meneuse de l'Orchestre Samjiyon à laquelle on prêta une liaison avec le leader Kim Jong-Un, avait quitté Pyongyang la veille. "La troupe d'artistes ira en train à Wonsan et visitera la Corée du Sud à bord du navire +Mangyongbon 92+", a précisé l'agence.