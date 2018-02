Syrie: l'ONU appelle à une trêve humanitaire d'un mois

L'ONU a appelé mardi les partis en conflit en Syrie à une "cessation immédiate des hostilités", pour au moins un mois, afin de distribuer des aides et d'évacuer les blessés, mettant en garde contre "les conséquences désastreuses" de la crise humanitaire qui ravage le pays. Le conflit qui déchire la Syrie depuis 2011 a fait plus de 340.000 morts, embrasant plusieurs fronts et impliquant acteurs locaux et étrangers, mais aussi des groupes terroristes. Déplorant "une situation extrême", les représentants des différentes agences de l'ONU basées à Damas réclament "une cessation immédiate des hostilités pour au moins un mois, dans toute la Syrie", selon un communiqué.