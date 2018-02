Accidents de la route : 19 morts en une semaine

Dix-neuf personnes ont trouvé la mort et 950 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation survenus durant la période du 28 janvier au 3 février à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Aïn Defla avec 2 personnes décédées et 46 autres blessées, suite à 23 accidents de la route, précise la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont effectué 808 interventions pour procéder à l'extinction de 519 incendies urbains, industriels et autres.