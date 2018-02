Création à Alger d’un Conseil d’affaires algéro-français

Un Conseil d’affaires algéro-français a été créé mercredi à Alger par le FCE (Forum des chefs d’entreprises) et le Medef (Mouvement des entreprises de France). Le protocole d’accord portant création de ce Conseil d'affaires a été signé par M. Ali Haddad, président du FCE, et Pierre Gattaz, président du Medef, en marge d’un forum d’affaires de deux jours tenu mercredi à Alger avec la participation d’une cinquantaine d’entreprises françaises. Le ministre de l’Industrie et des mines, Yousfi Yousfi, a pris part à la cérémonie de signature. "Je suis heureux de la signature de cet accord car il donne la priorité à la jeunesse et au partenariat", a déclaré M. Gattaz. "Je porte beaucoup d’espoir pour ce Conseil d’affaires car il va contribuer à la refondation de la coopération économique entre l’Algérie et la France", a avancé, pour sa part, M. Haddad.