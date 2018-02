Syrie : 14 cas de violation du cessez-le-feu en un jour

La commission russo-turque chargée de superviser le respect du cessez-le-feu en Syrie a enregistré 14 cas de violation au cours des dernières 24 heures, a indiqué mercredi le ministère russe de la Défense. "Six cas ont été signalés dans la province de Damas, cinq à Lattaquié et un respectivement à Alep, Idleb et Homs", a précisé le ministère dans son bulletin quotidien publié en ligne. La plupart de ces violations, repérées dans les régions contrôlées par les terroristes de l'ex-Front al-Nosra, concernaient des tirs de mortier et d'armes légères, selon le bulletin du ministère. La Russie et la Turquie sont les garants d'un cessez-le-feu entré en vigueur le 30 décembre 2016 sur tout le territoire syrien.