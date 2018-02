Le président sahraoui reçoit la délégation de la Cour africaine des droits de l'Homme

Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a reçu la délégation de la Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples, en visite de travail en République arabe sahraouie démocratique (RASD) depuis lundi, a rapporté mercredi l'agence de presse sahraouie (SPS). "M. Ghali a salué la visite de la délégation de la Cour aux institutions de la RASD, lui souhaitant un bon séjour en République sahraouie et aux camps de réfugiés sahraouis, souligne l'agence SPS. Dans une déclaration aux médias à l'issue de l’audience, le président de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, Sylvain Oré a indiqué que "cette visite intervient dans le cadre de la sensibilisation autour de l'importance de la Cour africaine en particulier au niveau des Etats qui ont ratifié le Protocole de la création de la Cour africaine des droits humains et des peuples".