Nigeria : l’armée contre les violences entre agriculteurs et éleveurs

L'armée nigériane a annoncé mercredi qu'elle envisage de déployer des troupes dans les Etats instables du centre du pays pour mettre fin aux violences entre agriculteurs et éleveurs qui ont fait des centaines de morts ces dernières semaines. Le déploiement de l'armée, qui doit commencer le 15 février et se poursuivre jusqu'au 31 mars, vise à enrayer les "affrontements entre éleveurs et paysans et les attaques contre des membres innocents de nos communautés par des milices armées, en particulier à Benue, Taraba et Nasarawa", a déclaré dans un communiqué un haut responsable militaire, le général David Ahmadu. L'envoi de soldats doit également permettre de lutter contre le "banditisme armé, le kidnapping et le vol de bétail" dans les Etats de Kaduna et de Niger, ainsi que la criminalité à Kogi.