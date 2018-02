L'Ethiopie déclare exporte vers la Chine

La Chine est devenue la première destination d'exportation de l'Ethiopie. Au cours des six derniers mois, la Chine a acheté 144,5 millions de dollars de biens et services auprès du pays d'Afrique de l'Est, a déclaré jeudi un responsable éthiopien. Au cours des six premiers mois de l'exercice financier éthiopien 2017-2018, qui a commencé le 9 juillet, les exportations vers la Chine ont représenté 17,3% des exportations éthiopiennes, et ont devancé les exportations vers la Somalie, qui représentent désormais 14,32% de l'ensemble des exportations, a déclaré le responsable du Bureau des relations publiques et de la communication du ministère du Commerce éthiopien, Wondimu Filate.