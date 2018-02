Deux hauts responsables nigérians inculpés pour fraudes

Deux hauts responsables nigérians sont passés devant une cour de justice jeudi pour fraudes, après la découverte à leurs domiciles de 86 voitures de luxe. Leur procès devrait reprendre le 1er mars. Il s'agit d'Ibrahim Tumsah, directeur financier pour le ministère nigérian du Travail, de l'Energie et du Logement, et de son frère Tijani Tumsah, membre du comité présidentiel pour la gestion de la crise dans le nord-est du pays, région dévastée par l'insurrection du groupe terroriste Boko Haram. Il leur ait reproché de ne pas avoir déclaré 86 voitures de luxe, dont 23 véhicules blindés, ainsi que quatre propriétés et un terrain, selon les dossiers de la Cour. Faute de n'avoir pu produire "d'excuses raisonnables" aux enquêteurs de la commission spéciale d'investigation sur les biens publics, ils ont été traduits en justice.