Tillerson au Moyen-Orient et à Ankara la semaine prochaine

Le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson se rend la semaine prochaine au Moyen-Orient et en Turquie a annoncé jeudi le département d'Etat américain. L'une des principales étapes de sa tournée, qui se déroule de dimanche à vendredi 16 février, sera le Koweït pour participer à une réunion ministérielle de la coalition internationale contre le groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie, menée par Washington. "Ce sera la première rencontre du secrétaire d'Etat avec ses homologues de la coalition internationale depuis la défaite de l'EI à Raqa", son ex-fief syrien, "et depuis que l'Irak a proclamé la libération de son territoire" début décembre, souligne le département d'Etat dans un communiqué."La réunion visera à "garantir une défaite durable de l'EI" est-il ajouté.