Suisse: le taux de chômage stable à 3,3% en janvier

Le taux de chômage en Suisse, un des plus bas au monde, est resté stable en janvier, à 3,3%, a annoncé mardi le secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). A la fin du mois écoulé, 149.161 personnes étaient inscrites au chômage, soit 2.507 de plus que le mois précédent, ce qui n'a eu qu'un faible impact statistique sur le niveau du taux de chômage. Sur un an, le chômage a reculé de 9,3%, avec 15.305 personnes inscrites en moins qu'en janvier 2017, a indiqué le Seco dans un communiqué. Le nombre de postes proposés dans les offices régionaux de placements a lui augmenté, avec 1.637 offres supplémentaires, portant le total à 12.341 postes à pourvoir.