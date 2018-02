Des intellectuels français veulent "librement" Israël

Des intellectuels français et responsables du mouvement associatif veulent conquérir en France le droit de contester "librement" la politique israélienne, de condamner son mépris du droit international et de dénoncer les injustices subies par le peuple palestinien."A-t-on le droit, en France, de contester la politique israélienne, de condamner son mépris du droit international, de dénoncer les injustices subies par le peuple palestinien? Et ce, dans une période où le peuple palestinien est de plus en plus menacé par la colonisation, les projets d’annexion, le projet de redéfinir la nature même de l’Etat d’Israël", se sont interrogés dans une tribune publiée par ces intellectuels, dont parmi eux le géopolitolgue Pascal Boniface, le professeur et essayiste Rony Brauman et le journaliste et historien Dominique Vidal.