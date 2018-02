Trois migrants morts en mer au large de l'Espagne

Les secours en mer espagnols ont secouru vendredi en Méditerranée 82 migrants tentant de gagner clandestinement l'Espagne et découvert trois cadavres sur l'une de leurs embarcations. Depuis le début de l'année, quelque 75 personnes avaient déjà perdu la vie en tentant d'atteindre la Méditerranée depuis l'Espagne, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Les garde-côtes ont diffusé sur Twitter une vidéo montrant un canot pneumatique surchargé et dégonflé, en train d'être secouru. Une deuxième embarcation a été secourue dans la mer d'Alboran, entre le Maroc et l'Espagne, avec à son bord "35 personnes dont trois cadavres", précisent les secours.