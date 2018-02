Syrie: l'armée annonce avoir chassé Daech de deux provinces

L'armée syrienne a annoncé vendredi avoir chassé des provinces de Hama (centre) et Alep (nord) les terroristes du groupe autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) qui étaient revenus il y a quelques semaines. "Les unités de l'armée syrienne et les forces qui lui sont alliées ont achevé leurs opérations de combat avec succès et libéré un grand nombre de localités, villages et fermes dans les ragions de Hama, Alep et Idleb", affirme l'armée dans un communiqué vendredi. Elle parle d'une opération "d'une importance stratégique car elle a mis fin à la présence du groupe terroriste Daech (EI) dans les provinces de Hama et Alep".