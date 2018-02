Sanctions US à des personnes et à des entités liées à Daech

Le Trésor américain a déclaré vendredi avoir imposé des sanctions à trois personnes et à trois entités en raison de leur soutien présumé au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique (EI/Daech). Les personnes et entités désignées se trouvaient aux Philippines, en Turquie et en Somalie, selon le communiqué diffusé par le Trésor. "Les personnes et entités ciblées ont contribué à la propagation des actes terroristes perpétrés par l'EI en Irak et au Levant (EIIL), également dénommé "Etat islamique" (EI), dans leur région du monde respective", a écrit le sous-secrétaire au Trésor chargé du renseignement sur le terrorisme et ses aspects financiers, Sigal Mandelker, dans le communiqué.