Tillerson s'attend à des discussions "difficiles" avec la Turquie

Le secrétaire d'Etat américain Rex Tillerson s'attend à des discussions "difficiles" la semaine prochaine à Ankara avec la Turquie, notamment sur le conflit en Syrie, a déclaré vendredi un haut responsable du département d'Etat américain. "Nous les exhortons à faire preuve de retenue dans leurs opérations à Afrine, et à faire preuve de retenue tout au long de la frontière dans le nord de la Syrie", a indiqué ce haut responsable, avant la tournée du chef de la diplomatie au Moyen-Orient et en Turquie. L'idéal serait de "mettre fin" à ces opérations "le plus vite possible", a-t-il ajouté, promettant un message "ferme" à cet égard.