Saisie de 97 kg de kif à Tlemcen

Les services de la Sûreté nationale ont saisi récemment 97 kg de kif traité et plus de 8000 unités de boissons alcoolisées à Oum El Bouaghi et Saïda, a indiqué vendredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de drogues, les services de Sûreté de la wilaya de Tlemcen ont saisi 97 kg de kif traité après la prise en filature de deux individus suspects, selon le bilan de la Sûreté nationale. A Oum El Bouaghi, les services de police, agissant sur la base d'informations faisant état de l'exploitation d'un individu d'un dépôt dans la zone industrielle de ladite wilaya pour le stockage et la vente de boissons alcoolisées sans autorisation, ont saisi 7600 boissons alcoolisées de volumes et qualités différents.