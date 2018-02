Syrie: l'ONU appelle à une "action internationale urgente"

Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme, Zeid Ra'ad Al Hussein, a appelé samedi à une "action internationale urgente" en Syrie après l'escalade de violences survenue la semaine passée, selon un communiqué. "La semaine dernière a été l'une des périodes les plus sanglantes de tout le conflit, avec des frappes aériennes successives qui ont fait des victimes civiles dans les régions de la Ghouta orientale et d'Idleb", a expliqué le haut commissaire. Les services du haut commissariat ont répertorié "au moins 277 civils tués entre le 4 et le 9 février ", précise le communiqué du haut commissariat.