Des députés britanniques accusent Israel de "crimes de guerres"

Des députés britanniques ont accusé Israel de "tortures" et de "crimes de guerres" contre les enfants et adultes palestiniens appelant à mettre fin aux mauvais traitements et aux abus commis contre les mineurs détenus par les forces israéliennes. Lors d’un débat parlementaire sur "la détention des mineurs palestiniens par les forces israéliennes", organisé cette semaine au palais de Westminster, l’occupant Israélien a été accusé de violer le droit international qui dicte les règles de conduite à adopter en période de conflits armés, notamment la protection des civils et des prisonniers. Le débat a été organisé à l’initiative de la députée travailliste, Sarah Champion, et auquel ont pris part des députés de tous les partis représentés au parlement, ainsi que le ministre chargé du Moyen-Orient, Alistair Burt, outre des membres de la société civile et des militants des droits de l’Homme.