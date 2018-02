7 quintaux de crevettes produits à Ouargla en 2017

Une production de près de 7 quintaux de crevettes d’eau douce a été réalisée en 2017 par la ferme pilote de Hassi Benabadallah (20 km nord de Ouargla), a-t-on appris auprès de la direction de la pêche et des ressources halieutiques (DPRA). Réalisée sur un cycle de 4 à 6 mois, cette production de la crevette d’au douce "gammare" a été exploitée aux fins de vulgarisation, orientation et sensibilisation des promoteurs sur l’importance d’investir dans ce créneau et le développement des activités aquacoles eu égard aux importantes potentialités existantes dans la région, a précisé le directeur du secteur Nadir Korichi.